Oscar Farias, direttore tecnico del Siviglia, ha parlato di Monchi, direttore sportivo finito nel mirino della Roma e vicino all'addio con il club andaluso: ''Monchi è stato chiaro, andrà via. Parlando con lui ho capito che è fermo sulla sua decisione, ma ancora non so quando andrà via. Dirà addio una delle persone più importanti del club, ma non è solo lui il Siviglia''.