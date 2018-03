L'asso del Barcellona Leo Messi, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Champions League, ha parlato ad America TV: "Prima provavo a prendere la palla e partivo per fare la mia giocata, oggi provo a far giocare di più la squadra. Voglio che la palla passi di più da me, senza essere il finalizzatore o tanto egoista, tra virgolette. Provo a far muovere la squadra da un'altra posizione. E corro come sempre, solo che lo faccio in modo diverso".