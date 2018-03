Nel giorno in cui i tifosi della Roma ricordano i 25 anni dall’esordio di Francesco Totti in Serie A, anche Monchi torna ad elogiare lo storico capitano. Nel corso di una lunga intervista a Fox Sports che andrà in onda venerdì alle 19.30, il direttore sportivo della Roma ha avuto nuove parole al miele per Totti: “Francesco ha una capacità, un raggio d’azione, d’influenza e di credibilità così grande che la Roma deve sicuramente utilizzare. Sarebbe assurdo, avendo un superoe, non utilizzare i suoi poteri. E Totti è un supereroe”.