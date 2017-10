"Se la Roma si qualificherà? Penso di sì, la classifica le dà un vantaggio. Si deciderà tutto a Madrid, ma intanto deve battersi alla pari col Chelsea, proprio come ha fatto a Londra. Immagino una partita scintillante all'Olimpico". Claudio Ranieri, tecnico del Nantes ed ex allenatore della Roma, in un'intervista al Corriere dello Sport lancia verso la qualificazione i giallorossi: "All'andata, allo Stamford Bridge, la Roma ha fatto un partitone. Dzeko era imprendibile, è un giocatore straordinario. Ma ora il Chelsea sa che tipo di partita l'aspetta. Per la Roma non sarà facile batterlo, anche se è un piacere vedere in campo la squadra di Di Francesco: difende molto bene".