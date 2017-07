Il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha delle partenze di Lorenzo Pellegrini e Eusebio Di Francesco, entrambi finiti alla Roma. Queste le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport:



"L’unica cessione che mi ha fatto felice è quella di Pellegrini alla Roma – racconta Squinzi –. E non tanto perché abbiamo fatto una bella plusvalenza, ma perché questo giocatore diventerà uno dei centrocampisti più forti in circolazione ed è giusto che sia tornato in giallorosso. Di Francesco? Ha fatto molto bene da noi, si meritava una chance come quella a Roma".