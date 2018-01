Fabian Ruiz è a un passo dal rinnovo col Betis. Come riportato dal portale spagnolo Marca, l’entourage del centrocampista – accostato negli ultimi giorni alla Roma – ieri avuto un incontro negli uffici dello stadio Benito Villamarín con la dirigenza del club andaluso per cercare un accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020. “Contatti positivi”, ha dichiarato l’agente di Ruiz, Alvaro Torreira, al termine del meeting che ha avuto come oggetto di discussione anche un ritocco importante dell’ingaggio del giocatore, e la clausola rescissoria di 15 milioni e che il club vorrebbe alzare a 30.