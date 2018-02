Lo stadio della Roma si avvicina. Ieri infatti la Giunta guidata dal sindaco Virginia Raggi ha approvato la variante urbanistica per il Ponte dei Congressi. Il testo ora sarà prima portato in Commissione urbanistica e poi al voto dell’Aula consiliare.

A seguire, l’iter di pubblicazione a fini urbanistici con le osservazioni dei cittadini (60 giorni in totale), poi di nuovo in Aula per il voto finale. Il completamento di questo passaggio, unito all’adeguamento del progetto del Ponte da parte degli ingegneri di Risorse per Roma alle prescrizioni redatte dalla Conferenza dei Servizi di dicembre, porterà (sarà un miracolo se ci si riuscisse entro un anno) al via libera per le gare d’appalto.