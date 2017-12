La Roma punta un terzino per il mercato di gennaio. Oltre a Darmian e Vrsaljko, il nome forte è Aleix Vidal, ex pallino di Monchi, ai margini nel Barcellona di Valverde. Il suo procuratore per l’Italia Reggero Lacerenza ne ha parlato a Teleradiostereo:



Nonostante il gol nel Clasico, Aleix Vidal non riesce ad avere un minutaggio importante nel Barcellona: il ragazzo come sta vivendo questa situazione?

Continua a viverla da professionista, come sempre del resto. Lui si allena al 100%, poi le scelte tecniche sono questioni che riguardano l’allenatore.







In queste ore si sta scrivendo molto di un interessamento da parte della Roma proprio nei confronti del giocatore: ne avete mai parlato con Monchi?

Sì, l’interesse c’è. Aleix, del resto, è un giocatore di altissimo livello.



Vidal sarebbe contento di ritrovare Monchi in giallorosso?

Credo sia sempre bello ritrovare professionisti seri e soprattutto persone con cui si è lavorato e con le quali c’è un ottimo rapporto umano.



Si parla anche di un interesse dell’Atletico: il giocatore vorrebbe restare in Spagna o si metterebbe alla prova in un altro campionato?

Aleix è contento di giocare in Spagna, ma ciò non esclude essere felici di potersi misurare in altre competizioni o in altri club.



Non sarebbe un problema venire alla Roma in prestito?

L’importante è che le società si mettano d’accordo sulla formula, per noi è una soluzione possibile.