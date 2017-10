Seconda seduta di allenamento della giornata per la Roma, che prosegue la preparazione alla sfida con il Napoli. Dopo il lavoro atletica di questa mattina, nel pomeriggio Di Francesco ha fatto svolgere alla squadra una seduta prevalentemente tecnico-tattica. Per quanto riguarda gli infortunati, lavoro differenziato sul campo per Rick Karsdorp e Patrik Schick, che sta intensificando i carichi di lavoro in vista del possibile rientro in gruppo, previsto per lunedì. Torna a lavorare con i compagni Nura. Solo palestra per Diego Perotti, Daniele De Rossi, Kevin Strootman e Lorenzo Pellegrini.