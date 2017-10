La Roma pensa al ritorno di Sanabria. In gol nella notte contro la Colombia, tenendo accese le speranze paraguaiane per il Mondiale, l'attaccante del Betis Siviglia è ancora 'controllato' dal club giallorosso, visto che c'è un diritto di recompra fissato a 11 milioni di euro per questa stagione e 14 per la prossima. Secondo gazzetta.it, Monchi vorrebbe riportarlo in Italia.