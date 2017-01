SportMediaset riporta che con Mohamed Salah atteso dall'Egitto dove inizierà la sua avventura in Coppa d'Africa, la Roma ha fretta di chiudere per l'esterno chiesto da Luciano Spalletti. C'è da vincere anche la concorrenza del Liverpool e così l'uomo mercato Frederic Massara è pronto a volare a Parigi per convincere il Paris Saint Germain a cedere Jesè Rodriguez, classe '93, in prestito. La strada sembra in discesa con il giocatore che apprezza la destinazione.