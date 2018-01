Con Skorupski in uscita (c'è il Genoa ma non solo), la Roma deve trovare un secondo portiere affidabile. Negli ultimi giorni è balzato in pole il nome di Mirante del Bologna, già vicino in estate ai giallorossi. A 34 anni l'ex estremo difensore di Parma e Samp vorrebbe chiudere la carriera in un grande club. Costo dell'operazione? Inferiore ai 2 milioni. L'alternativa piiù credibile è Karnezis dell'Udinese in prestito al Watford dove però non sta trovando spazio.