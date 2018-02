Sospiro di sollievo per la Roma, l'infortunio di Patrik Schick potrebbe essere meno grave del previsto. Come riferito dall'edizione online de Il Tempo, l'attaccante ceco è stato sottoposto a nuovi esami strumentali (a distanza di una settimana dai primi) per valutare al meglio la lesione al retto femorale che lo ha costretto a saltare la sfida contro la Sampdoria: riscontro positivo dai test, il problema è meno grave del previsto e potrebbe tenere Schick ai box solo per la prossima partita con il Verona. Il rientro in campo potrebbe arrivare già nel turno successivo con il Benevento, al più tardi la settimana seguente con l'Udinese.