Il Chelsea mette la freccia per Emerson. Secondo quanto riferisce su Twitter Andersinho Marques, commentatore su Premium Sport per il calcio brasiliano, i Blues avrebbero inoltrato al club giallorosso un'offerta ufficiale per il terzino brasiliano. Non sono noti, invece, i termini della proposta dei Blues, ma la Roma valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro. Resta vigile il Liverpool che ha già contattato Emerson,