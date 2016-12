Florenzi, che durante le vacanze alle Maldive continua ad allenarsi per recuperare dall'infortunio, sta provando a bruciare le tappe. La voglia di esserci per la sfida del 7 febbraio all'Olimpico con la Fiorentina è tanta. Una decina di giorni fa ha ripreso a correre, poi - scrive la Gazzetta dello Sport -, tra un paio di settimane, lo aspetta la Primavera di De Rossi. Poi, dopo aver recuperato dall'infortunio si penserà anche al rinnovo: per ora non è una priorità, la Roma vuole blindarlo prima possibile visto che il Chelsea di Conte ci sta già facendo un pensierino.