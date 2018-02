Il nome nuovo nell'agenda del ds della Roma Monchi è Tyrell Malacia, terzino sinistro del Feyenoord. In occasione della gara di coppa d’Olanda tra la sua squadra e il PSV, come riporta il De Telegraaf, degli osservatori giallorossi sono volati in Olanda per visionare da vicino il giocatore, su cui è presente la concorrenza della Fiorentina e di cinque club di Bundesliga.