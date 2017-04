Spalletti ha parlato nel post partita di Bologna-Roma, vinta dai giallorossi per 3-0. Il tecnico crede nella rimonta alla Juve: “Scudetto? Ci credo, finché c'è la matematica dobbiamo lavorare in maniera corretta e seria. In questi diciotto mesi abbiamo fatto sette punti in meno della Juve, sono dati importanti. Se sbagli quelle due partite possono esserci difficoltà, diventa quindi importante finire nel modo giusto”.



Poi elogia Fazio: “Ha fatto un Campionato importante, ha carattere e personalità, costruisce le azioni da dietro e ha la giusta cattiveria. La linea difensiva è stata perfetta, da grande squadra. Le posizioni sotto palla e i rientri vanno rispettati, chi regge maggiormente in fase difensiva ti fa stare più tranquillo".