La Juventus ha già individuato l'erede di Massimiliano Allegri. Che, nonostante le smentite di rito e un contratto fino al 2018, a fine stagione lascerà la panchina dei bianconeri. Il tecnico livornese piace ad Arsenal, Barcellona e Paris Saint-Germain, ma non ha nulla di concreto in mano.



INTESA CON SPALLETTI - Secondo il Corriere della Sera, il suo sostituto sarà Luciano Spalletti. L'allenatore della Roma è già stato sondato dal management bianconero: è prematuro parlare di preaccordo siglato, ma tra le parti esiste già un'intesa sulla parola, una sorta di impegno non scritto. Intanto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con i giallorossi è in una fase di stallo e il presidente statunitense James Pallotta viene segnalato in arrivo in Italia per dirimere la matassa. È una partita a scacchi, non resta che aspettare.