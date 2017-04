Dopo il 4-1 al Pescara, l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, ha parlato a Premium Sport: "Questa è una delle vittorie più importanti del campionato, perché era una partita da portare a casa, da giocare bene per aumentare l'autostima e abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi: i ragazzi sono stati eccezionali. Lazio, Milan e Juve decisive per il secondo posto? Il secondo posto è un traguardo che questi giocatori meritano. Abbiamo dei confronti contro squadre di altissima qualità, il Napoli è un avversario temibilissimo, ma l’importante è affrontare le prossime sfide con tranquillità e con la consapevolezza di poter farcela contro chiunque. Contro la Lazio rivincita della Coppa Italia? Sono quelle partite in cui non devi metterci mano perché i ragazzi riusciranno a trovare le motivazioni da soli: sarà una sfida importantissima".



CASO DZEKO - "Dzeko arrabbiato al momento del cambio? Non me ne ero accorto. Nello spogliatoio ci siamo abbracciati e baciati. Dalle immagini ora vedo che era un po' arrabbiato, meno male che non ha preso la direzione della panchina. Per voi è stata una scelta scorretta, per me invece se dite così siete limitati: l'ho tolto perchè è l’unico centravanti che ho e io le prossime sfide non voglio giocarle senza di lui. Le letture possono essere diverse, voi mi dite che ho fatto una scelta scorretta, allora secondo me siete limitati. Io non posso affrontare le prossime sfide senza Dzeko che è il mio unico centravanti. Davanti ne ho pochi e devo gestire le varie forze. Il mio futuro? Arrivare secondi sarebbe un risultato eccezionale, poi nelle prossime sfide dovremo portare a casa i risultati. Non ci sono partite scontate, contro le squadre in fondo alla classifica hai tutto da perdere e rischi di prendere delle bastonate. Aver portato a casa i tre punti contro il Pescara è stato fondamentale".