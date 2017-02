Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha commentato così a Sky Sport la sconfitta, indolore, contro il Villarreal nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League: "Secondo me le mie scelte hanno condizionato. Perotti e El Shaarawy sulle fasce facevano sì che poi venivamo schiacciati. I tre in mezzo erano De Rossi, Paredes e Totti e non l'abbiamo mai presa. Ieri li ho fatti lavorare e quindi qualche responsabilità è mia. Vermaelen? Sempre solito discorso, abbiamo messo poca pressione, loro venivano fra le linee. Gestivano bene i movimenti delle punte, Vermaelen ha sbagliato l'appoggio ma può succedere. Poteva non capitare perché è abituato alla pressione, ma non ho lavorato bene io, soprattutto nella testa. I tempi di recupero? Ho cercato di usare logica, volevamo dare più soddisfazione ai nostri tifosi perché anche loro hanno fatto turn-over. La scelta tattica è stata sbagliata, ognuno ha la responsabilità professionale, io non sono stato competente questa sera".



Ancora sulle scelte di formazione: "Quelli di oggi distanti dai titolari? Passa tutto di lì. Se chiedi un modo di stare in campo che però non ti consente di essere aggressivo, sei sei così compresso, poi non riesci a giocare. El Shaarawy ha fatto dei buoni contrasti, ma partiva troppo basso. Nel secondo tempo meglio ma siamo stati poco lucidi perché ci siamo mossi male nel primo tempo. Perotti sulla trequarti? Nella ripresa è stato così, Perotti stava dietro Totti. Peres alto e Rudiger terzino. Nel primo tempo non potevo farlo con Manolas. È dipeso molto dalle scelte iniziali. Comunque gli spagnoli hanno eliminato il Napoli l'anno scorso. Si è sbagliato a dire che erano una squadra scarsa".



Sull'esonero di Ranieri: "Dispiace molto, in questo sport non c'è riconoscenza. Lui aveva molti meriti per quanto fatto dal Leicester e invece questo è il ringraziamento. Noi lo aspettiamo a Roma, se viene ci fa un favore. Secondo me avrebbe potuto ribaltare il risultato di Champions. Sorteggio? Vogliamo dire la nostra perché abbiamo le carte in regola per andare avanti. Zenit eliminato? Lo so, il capo non sarà contento. Con me è stato calmo perché siamo arrivati agli ottavi di Champions, stasera non sarà felice".



Spalletti ha detto la sua anche sulle recenti parole del presidente Pallotta sulle difficoltà incontrare per la realizzazione del nuovo stadio: "È uno che viene a investire da un altro paese, a migliorarlo, a creare presupposti di crescita. Secondo me c'è anche da aspettarsi che prenda e che vada via. Poi ci si accorgerà dopo di quello che abbiamo perso".