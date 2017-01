Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà la Roma affrontare l'Udinese, l'allenatore dei giallorossi, Luciano Spalletti ha commentato così il momento dei suoi:



SU PEROTTI - "Perotti ha un risentimento muscolare al soleo per cui non sarà della partita".



CALI DI TENSIONE - "La squadra ha capito che in alcuni momenti bisogna dare sostanza. Questi sono segnali importanti perché a Genova abbiamo vinto meritatamente. Loro ci hanno messo in difficoltà ma noi ci siamo costruiti, oltre al gol fatto, delle azioni e delle trame offensive che potevano andare nello stesso senso".



UDINE, AMBIENTE IDEALE PER I GIOVANI - "A Udine può essere più facile giocare, ma l’Udinese è forte e ha un allenatore esperto. A Udine è più facile per i calciatori esprimere la propria personalità, cosa che in ambienti come Roma, Inter e Napoli è più difficile".



LA MIA UDINESE COME LA ROMA - "Io rivedo molto della mia Udinese in questa Roma. Ogni volta che andavamo in campo quei giocatori si andava oltre alle proprie possibilità per il risultato e anche qui vedo molti calciatori che per il risultato della Roma danno quel qualcosa in più”.



SUL MERCATO - "Florenzi, che noi aspettiamo, sarebbe il nostro grande rinforzo di mercato. E' un tema caldo, però da parte mia confermo che questa sessione per me poteva non esserci. Ho scelto una squadra e credo sia forte, bisogna lasciarla esprimere. Ho aggiunto Frattesi e Tumminiello, la Primavera ci dà dei giocatori pronti, però noi vediamo tutto al contrario. Emerson per ora non è Candela, gli si chiede di esserlo subito, ma lo diventerà, Candela. Spero di far crescere anche Gerson, perché ha potenzialità".