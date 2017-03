Sconfitta pesante per la Roma, battuta 2-1 dal Napoli in uno scontro diretto per il secondo posto. A fine partita l'allenatore giallorosso, Luciano Spalletti, ha parlato a Premium Sport: "Il Napoli è stato molto più bravo nella circolazione palla, mentre noi nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi: ci hanno fatto penare per riconquistarla. Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, mentre nel secondo la partita è stata un’altra: c’è stata anche un po’ di casualità. Parlare di stanchezza è sbagliato, nel secondo tempo abbiamo avuto un comportamento totalmente diverso rispetto alla prima parte, il finale di partita dice che l’alibi della stanchezza non esiste. Abbiamo un periodo di partite ancora importanti e dobbiamo affrontarle con la mentalità giusta. Non è vero che mercoledì abbiamo perso in modo netto: non abbiamo fatto benissimo e loro sono stati bravi a prepararla".



DISCORSO SCUDETTO - "Salah fuori dal primo minuto è una scelta tattica per dare spazio a Perotti ed El Shaarawy: hanno fatto abbastanza bene, anche se non sono stati aiutati tantissimo dalla squadra. A volte si incide di più e a volte meno, ma l’impegno c’è stato. Oggi anche Fazio, che è quello che ha più qualità per farlo, è riuscito poco a costruire dalla retroguardia. Addio Scudetto? Dipenderà dalla Juventus, ma il discorso è molto duro. Quando esci sconfitto da questi scontri diretti si ribaltano anche gli stati d’animo, ma c’è da giocare ancora un po’ di partite".



'QUASI IMPOSSIBILE' - Spalletti ha poi parlato anche a Sky Sport: "Per lo scudetto prima era durissima, ora è quasi impossibile. Vedremo se la Juventus vincerà domani, ma ora lo scudetto per noi potrebbe essere mantenere il secondo posto in classifica".