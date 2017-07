Nuova idea per la Roma: secondo Sportitalia, il club giallorosso ha preso contatti con la Dinamo Kiev per Andriy Yarmolenko. Contratto in scadenza nel 2020, la sua valutazione è più bassa rispetto a qualche tempo fa. La Dinamo ora vuole fare cassa, prima chiedeva 25 con i bonus, ora si può fare a 16-17 più bonus.