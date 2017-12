Il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha utilizzato il proprio profilo Instagram per inviare un messaggio di auguri ai tifosi giallorossi per l'anno che verrà: “Fine del 2017. Abbiamo vissuto momenti fantastici, ma c’è sempre spazio per migliorare. Grazie a tutti i tifosi per il supporto! Nel nuovo anno lavoreremo sodo e daremo il nostro massimo per fare meglio e finire questa stagione in maniera ottima!”.