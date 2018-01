Kevin Strootman, centrocampista della Roma, parla dopo la sconfitta contro l'Atalanta a Sky Sport: "Non so che dire dopo un ko del genere. Nelle ultime partite abbiamo perso troppi punti. Nel primo tempo oggi non eravamo una squadra, questo non può succedere in casa nostra. L'Atalanta ha giocato bene, ma le abbiamo dato troppo spazio. Nella ripresa abbiamo dato tutto, ma non ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo meritato la vittoria. Flessione? E' mentale, non fisica. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, dobbiamo stare insieme e migliorare. Basta parlare, lavoriamo per uscire da questo momento difficile. Manca un po' di fiducia in attacco, ma anche dietro. Dopo la sosta dovremo far vedere che siamo ancora forti".