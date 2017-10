Prima della sfida con il Chelsea, il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha parlato a Premium Sport: "Allo Stamford Bridge abbiamo giocato bene, poteva andare meglio ma abbiamo fatto una buona prova. Oggi deve essere una partita speciale, abbiamo lottato tanto per arrivare a questo momento. Loro hanno ritrovato elementi importanti, dobbiamo essere pronti per affrontare un avversario così forte. Cambia giocare in casa? Deve essere sempre così, con 60.000 romanisti. Dà sempre una marcia in più, dobbiamo essere pronti per una gara del genere. Chelsea? Loro sono fortissimi, l'anno scorso hanno vinto la Premier League e hanno meritato questo titolo. Se vuoi giocare gare del genere devi dare tutto, dobbiamo fare vedere sul campo quello che sappiamo fare. Va bene anche l'1-0? Sì, andrebbe bene".