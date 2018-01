Non usa mezzi termini Kevin Strootman per descrivere la sconfitta interna della Roma contro l'Atalanta: "Nel primo tempo è stata una vergogna giocare in casa - riporta Il Corriere dello Sport - Manca forse la lucidità per prendersi la responsabilità, non è una questione fisica o tattica. Io so che ho giocato male. Mi prendo le mie responsabilità, così non aiuto nessuno". Mea culpa, ma il centrocampista olandese non è soddisfatto della sua situazione in giallorosso e presto potrebbe arrivare una svolta: secondo il Cosport infatti il suo entourage sta cercando una nuova sistemazione all'estero e se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile la Roma potrebbe anche decidere di accontentarlo.