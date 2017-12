Strootman non riesce più a trovarsi. Ormai inutile girarci intorno. I primi 4 mesi dell’olandese sono stati deprimenti, così come non esaltante era stata la scorsa stagione. Insomma siamo lontani dallo Strootman pre-infortunio che a maggio spinse la società a rinnovargli fino al 2022 il contratto, facendo tremare per la presenza di una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Ora il pensiero di un addio non spaventa più, neppure di fronte a nuove voci che accostano ancora il nome della Juventus all’olandese. In ottica giugno? Non è detto. Secondo CentrosuonoSport, infatti, i bianconeri avrebbero sondato il terreno già per gennaio. Coi soldi di Strootman la Roma potrebbe chiudere il discorso Badelj e piombare su un esterno d’attacco come Mahrez. Lo Strootman in crisi insomma sta convincendo la Roma a privarsi di lui. Come riporta La Gazzetta dello Sport d’altronde Kevin un anno fa vinceva 2 contrasti a partita, ora siamo a quota 0,86. E ancora: 2 palloni intercettati di media a partita, oggi diventati, meno di un quarto. Strootman è persino un centrocampista meno pericoloso: con Spalletti creava 1,07 occasioni a match, con DiFra 0,57. L’ipotesi di promuovere Pellegrini titolare sta diventando certezza.