Kevin Strootman, centrocampista della Roma, parla a Premium Sport in vista del derby con la Lazio: "Cosa ha portato Di Francesco alla Roma? Qui parliamo di nazionale, da domani torno a pensare alla Roma. Derby? Io sono arrivato a Roma 4 o 5 anni fa, non è una novità per me. Certo il derby è sempre una partita speciale. Quest’anno sia la Roma che la Lazio stanno facendo bene, sarà una sfida top. Non c’è un favorito, vedremo sabato chi starà meglio e prenderà i tre...".