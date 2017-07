A tutto KevinIl centrocampista della Roma, rientrato a pieno regime dalla scorsa stagione, ha parlato a Sky Sport: ", vuole fare il suo gioco. Per farlo abbiamo bisogno di un po’ di tempo ma è normale, ci sono ancora tre settimane prima dell’inizio del campionato. Stiamo lavorando bene, lui è molto chiaro su quello che vuole fare e noi dobbiamo dimostrarlo sul campo. L’anno scorso abbiamo giocato tante partite con il 4-3-3. Lui preferisce giocare così ma si può anche cambiare. L’anno scorso e negli ultimi anni ho giocato da mezzala e mi trovo bene lì, sinistra, destra o centrale non cambia tanto".- "Abbiamo un buon gruppo, tanti nuovi giocatori. Alcuni sono andati via ma abbiamo un grande gruppo. In queste due settimane abbiamo lavorato bene, siamo pronti per quest’anno.Daniele è il nostro capitano, tutti i club in Europa volevano prendere Radja ma è rimasto qua e siamo contenti di questo: la Roma ha fatto un grande lavoro per tenere questi due giocatori, con loro siamo più forti”.