Kevin Strootman, centrocampista della Roma, parla della Serie A al canale Youtube di Eurosport: "Gli italiani, per natura, sono passionali, vivono il calcio come tutto il resto, cioè con passione. Qui tutto ruota intorno al calcio, se ne parla tutti i giorni. L'Olanda mi manca poco, dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia, sono sempre stato bene, mi sono sentito subito a casa. Ora ho molti amici italiani, vivendo qui conosci la gente e, devo essere sincero, mi è stato più facile imparare l'italiano che l'inglese. Quando mi alzo? Dipende quando devo allenarmi, da quando devo essere al Centro Sportivo. Sono l'unico giallorosso che non beve caffè, mi prendono in giro per questo! A me, però, non piace. Talvolta ordino cibi olandesi tramite internet, ma l'unica cosa che mi manca del mio paese sono gli amici e la famiglia, quando mi raggiungono qui è tutto perfetto. Mi piace molto stare qui".