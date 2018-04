Il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha parlato a Roma TV a pochi minuti dall'inizio della partita col Barcellona: "Partita speciale per noi, siamo ai quarti e dobbiamo giocare contro una delle squadre più forti d’Europa e dobbiamo dare il massimo. Speriamo che dopo la partita dirò ancora che è una partita fantastica. Ci siamo preparati bene, sappiamo che non subiscono tanto e fanno tanti gol. In questa Champions hanno subito pochissimi gol e dobbiamo essere pronti quando arriviamo avanti alla porta, concentrati e cattivi per fargli male.