Strootman piace al Liverpool, ma pure al Marsiglia dove Rudi Garcia non ha mai fatto mistero di volerlo riavere con sè. Sondaggi a parte, per il momento nessuna offerta concreta è stata ancora recapitata alla Roma. In caso di partenza dell’olandese nel mese di gennaio, la Roma punterebbe forte su Niccolò Barella, per il quale il presidente del Cagliari Giulini chiede almeno 50 milioni. La sensazione è che, come scrive Repubblica.it, se i giallorossi si muoveranno per tempo, facendo leva sui buoni rapporti coi rossoblù, come testimonia anche l’ultima cessione di Castan, il prezzo potrebbe scendere sensibilmente.