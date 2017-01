In prospettiva futura la Roma è interessata al centrocampista Baselli del Torino. Che a sua volta per il dopo Hart vuole il portiere Skorupski, attualmente in prestito all'Empoli, senza dimenticare i possibili riscatti di Castan e Iturbe dopo quello di Iago Falque.



Viste le difficoltà nella trattativa con il Chievo per Castro, i granata hanno fatto un'offerta al Bologna per Donsah. Sullo svedese Hiljemark del Palermo c'è in pole position la Dinamo Kiev e prova a inserirsi pure il Chievo, mentre si allontana la Roma che molla pure Quaison, nel mirino della Sampdoria e cercato anche dal Birmingham di Zola.