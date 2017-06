Ore decisive per la cessione di Salah: lattaccante egiziano è vicino al trasferimento al Liverpool per 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.



Intanto, secondo il Corriere dello Sport, la Roma ha in pugno il giovane talento svedese Teddy Bergqvist, attaccante classe 1999 in scadenza di contratto a dicembre col Malmo.