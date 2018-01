La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato invernale della Roma. Fermo restando la trattativa per la cessione di Bruno Peres, la Roma resta disponibile ad ascoltare tutte le offerte (compreso Nainggolan), anche se tra i big preferirebbe cedere il deludente Strootman. In realtà, però, quello che si muove riguarda Emerson Palmieri che, ad otto mesi dal suo infortunio, fatica a trovare spazio, chiuso da Kolarov. E allora, nonostante l’interesse della Juventus, i giallorossi stanno provando a cedere il brasiliano in Premier League, col Liverpool in pole. Prezzo fissato: 25 milioni.



L'addio di almeno un esterno spalancherebbe le porte all'arrivo di un sostituto: il preferito resta Darmian. La cessione di Nainggolan – o comunque quella di un centrocampista – convincerebbe Monchi ad affondare per il croato Ante Coric, della Dinamo Zagabria. Rimandando a giugno gli assalti per Seri (Nizza, extracomunitario e dunque non avvicinabile ora) e Barella. Obiettivi che costano, anche se in Europa la tassa si paga solo sul talento.