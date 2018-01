Nainggolan o Strootman? Emerson Palmieri. La Roma è pronta a fare un sacrificio sul mercato in uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport, in Inghilterra il terzino brasiliano interessa più al Liverpool che al Chelsea, senza dimenticare la Juventus in Italia.



Intanto dalla Spagna rimbalza la notizia dell'interesse dei giallorossi per Fabian Ruiz del Betis Siviglia, che ha una clausola di rescissione da 15 milioni di euro.