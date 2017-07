L’accordo con Riyad Mahrez è stato trovato, ora la Roma deve convincere il Leicester. Continua il pressing dei giallorossi sul trequartista delle Foxes, gradito anche ad Eusebio Di Francesco che lo reputa ideale per giocare a destra. Per chiudere la trattativa il Leicester chiede almeno 30 milioni, cifra che non impressiona i bookmaker visto la tendenza presente sulle lavagne inglesi. Rispetto alla scorsa settimana, riporta Agipronews, la quota per l’algerino dalla Roma è passata da 2,50 a 1,83 e fa dei giallorossi la scelta numero uno in tabellone. Sorpassato l’Arsenal, che nei giorni scorsi era dato a 1,67 e che ora è salito a 2,75, in seconda posizione. Sempre più lontana la permanenza al Leicester, a 5,00, mentre a 11 spunta anche il Milan.