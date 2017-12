La Roma blinda Florenzi e cerca un altro terzino destro sul mercato. A gennaio è in agenda l'incontro decisivo con il procuratore del giallorosso, che prolungherà il contratto in scadenza nel 2019 e guadagnerà quanto i top player della squadra. Poi si parlerà di rinnovo anche con El Shaarawy, con meno urgenza visto che il Faraone ha il contratto in scadenza nel 2020.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, il ds Monchi sta seguendo lo spagnolo Aleix Vidal del Barcellona. La Roma punta a prenderlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto, il club catalano vorrebbe invece recuperare subito una parte dei 18 milioni spesi per acquistare il calciatore due anni fa. Le piste alternative portano agli italiani Zappacosta (Chelsea) e Darmian (Manchester United).

In partenza Bruno Peres (ha ricevuto un'offerta dal Benfica ritenuta non all'altezza dalla Roma), Under (in prestito, magari al Sassuolo in cambio del ritorno di Politano) e Skorupski, che piace al Genoa per il dopo Perin.