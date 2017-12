Oggi, o al massimo domani Di Francesco e Monchi si metteranno a tavolino per pianificare una strategia di mercato della Roma. L’allenatore ha bisogno di rinforzi necessari a puntellare una rosa che nelle ultime 8 partite ha cominciato ad arrancare. Anche se il direttore sportivo giallorosso nell’ultima intervista rilasciata allo Stadium ha assicurato che «le soluzioni sono dentro Trigoria, a gennaio non comprerò nessuno», qualcosa potrebbe comunque muoversi sia in uscita che in entrata.