Il portiere della Roma Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della sfida col Palermo:"Penso che sia importante per un solo motivo: i tre punti. Abbiamo l'occasione di ripartire, guardiamo a noi stessi per vincere. E' complicato, potremmo parlarne per un'ora, puoi sentirti dispiaciuto o arrabbiato e concentrato per ripartire e vincere questa partita. Siamo arrabbiati, ma in modo giusto. Nestorovski? Non ci concentriamo sul singolo, è un giocatore forte ma abbiamo una difesa attrezzata, guardiamo a noi stessi".