Wojciech Szczesny, portiere della Roma, ha risposto alle domande dei tifosi giallorossi sui social network ufficiali del club. "Totti è incredibile, divertente e molto umile. Ho un ottimo rapporto con Alisson, penso che la sua presenza mi aiuti molto a lavorare. Non è un bel rapporto solo a livello di amicizia ma anche professionale. Ho preso qualche lezione base per imparare l'italiano ma non voglio equivoci, per questo motivo parlo in inglese in campo".