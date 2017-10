E 12. Stephan El Shaarawy colpito e affondato: il suo edema all'adduttore destro allunga la serie di infortuni muscolari alla Roma in questo inizio di stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, questo stop non ha un padre certo e rischia di complicare i rapporti diplomatici tra la Roma e la Nazionale. Rimpallo di responsabilità, può essere definito così, se è vero che a Trigoria sottolineano come il giocatore sia tornato infortunato mentre da Coverciano dicono, al contrario, di aver restituito il giocatore sano.



CRONISTORIA - Mercoledì scorso ElSha si ferma in allenamento con la Nazionale. Lo staff medico azzurro sottopone il Faraone a esami strumentali, che non evidenziano lesioni. I responsabili medici di Roma e Italia si parlano, ElSha va in tribuna a Torino per la sfida con la Macedonia ufficialmente per un affaticamento muscolare all'adduttore. Dal sabato il giocatore torna in gruppo: allenamenti regolari fino a lunedì, quando – dopo il consueto riscaldamento — addirittura scende in campo nei minuti di recupero in Albania. Dalla Nazionale fanno sapere di aver chiesto al giocatore, nel post partita, come si sentisse, senza aver ricevuto indicazioni negative. Il martedì è il giorno del rientro a Trigoria: per Elsha terapie in acqua e nulla più. Ieri mattina, però, l'attaccante comunica allo staff medico giallorosso di avvertire ancora un po' di fastidio nella zona dell'adduttore. La Roma provvede agli esami di rito che con sorpresa evidenziano un edema che – spiegano a Trigoria – lascia pensare ai postumi di una precedente lesione muscolare. Ergo: Roma stizzita e Nazionale che allontana ogni tipo di responsabilità.



GLI ALTRI - In mezzo c'è Di Francesco, che almeno oggi si consolerà con il rientro definitivo in gruppo di Pellegrini, dopo quelli di Perotti e De Rossi. Strootman, invece, rischia di non esser convocato per il Napoli: staffetta con l'altro olandese Karsdorp, che andrà in panchina.