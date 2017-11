Luca Toni, ex bomber di Brescia, Fiorentina, Roma, Juve e Bayern, parla a Tele Radio Stereo del campionato di Serie A: "Vedere cinque squadre in 5 punti in Serie A è una grande cosa. Napoli e Roma sono cresciute, poi la Juve non la sta ammazzando, credo sarà bello. Il campionato è bello perché è equilibrato. Se la Juve molla qualcosina, penso che Roma, Napoli e Inter possano lottare per il titolo. Vincere a Roma e Napoli è un po’ più difficile rispetto a Torino perché sono piazze molto umorali, ma è anche questo il bello. Roma? Di Francesco sta facendo un grande lavoro, è stato molto bravo dopo Spalletti. Sarebbe bello se fine all’ultimo si lottasse per lo scudetto. Nella Capitale sono stati sei mesi veramente intensi, è stato il rimpianto della mia carriera. A Roma ho vissuto qualcosa di magico".