La Roma gioca con il solito 3-4-1-2 in cui la novita' e' Paredes a centrocampo al fianco di Strootman. Salah gioca in linea con Dzeko, e Nainggolan da "falso dieci". Sulle corsie laterali sono sempre molto alti Emerson Palmieri e Bruno Peres, mentre in difesa giganteggia sempre di piu' Fazio, con al suo fianco Manolas e Jesus.

Il Torino risponde con il suo 4-3-3, in cui Zappacosta, De Silvestri, Moretti e Barreca giocano in difesa. Benassi, Lukic e Baselli a centrocampo. Iago Falque, Belotti e Ljaijc in attacco.



LA CHIAVE TATTICA



Il limite di Mihajlovic e' stato quello di non trovare il giusto equilibrio, cercando di arginare il potenziale offensivo giallorosso con un approccio alla gara piu' coperto, magari rinunciando alle tre punte. Improponibile andare a Roma a giocarsela a viso aperto, oltretutto con i limiti motivazionali dettati dalla classifica. Forse sarebbe stato meglio tirare i remi in barca per cercare di portare a casa un punto, o quantomeno fare una gara onesta.



IL PRIMO TEMPO



Ottimo l'approccio dei giallorossi, che trovano l'1 a 0 dopo 10', grazie ad un bel movimento di Nainggolan che serve Dzeko al limite. Il bosniaco scarica in porta un gran tiro e segna. Il raddoppio 7' minuti dopo, sull'asse Strootman-Dzeko-Salah, chiude virtualmente la gara. Un po' per la differenza dei valori espressi sul campo, un po' per la differente movitazione tra le due squadre, diventa impensabile assistere ad una rimonta. il tempo prosegue con uno straripante Salah, imprendibile sulla destra, e vede le ottime prove di Emerson Palmieri, Nainggolan e Fazio, sempre piu' leader in campo. Bene Dzeko e Strootman.



Per il Toro, nella prima parte, il migliore e' Zappacosta, volenteroso e preciso. Non male le prove di Iago Falque e Lukic. Disastroso Liaijc, in una di quelle sue giornate in cui risulta indisponente. Belotti sembra fuori condizione. Male Baselli.



IL SECONDO TEMPO



Nella seconda parte della gara Mihajolovic cerca di trovare forze fresche in panchina ed inserisce Iturbe per Iago Falque al 57'. Inoltre cerca di dare piu' peso offensivo, tenendo Benassi piu' alto. La mossa non da i suoi frutti, poiche' la Roma segna ancora, al 64', con un gran tiro di Paredes. Le ultime mosse del mister granata sono Boye per Benassi al 70', con la quale passa al 4-2-3-1, e Maxi Lopez per Liaijc al 79'. Dopo 5' minuti Lopez segna il goal della bandiera, con un bel movimento in profondita', e premia la caparbieta' del mister.

Al 91' la Roma ristabilisce le distanze con Nainggolan , che corona un ottima gara con il 4 a 1, raccogliendo l'assit del capitano, Francesco Totti, subentrato a Strootman all81'.