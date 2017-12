Ieri pomeriggio i tifosi di Torino e Roma che non sono potuti andare allo stadio Olimpico per assistere di persona al match di Coppa Italia, dalle 17.30, si sono sintonizzati su Rai2 per seguire la partita in tv. La telecronaca della partita non è però piaciuta a molti sostenitori granata, seconda cui i commentatori sarebbero stati troppo di parte e avrebbero sostenuto la formazione giallorossa. È così che sui vari social network, ma non solo, sono scoppiate le polemiche.



Tra i tifosi granata c'è anche chi ha mandato mail di lamentela alla Rai e chi ha scritto messaggi ai profili social della televisione pubblica. Insomma, i tifosi del Torino, nonostante la gioia per la vittoria, non hanno proprio digerito la telecronaca.