La Serie A, dopo la notte magica di Europa League. La Roma affronta il Torino, in una sfida presentata così da Opta: la Roma ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di campionato contro il Torino, segnando sempre almeno due reti nel parziale (17 i gol totali).

La Roma ha vinto tutte le ultime 14 partite giocate in casa in Serie A, un record nella storia del club giallorosso. I giallorossi hanno mantenuto sei volte la porta inviolata in gare interne, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato. In trasferta il Torino non vince dal 2-0 contro il Crotone, a novembre: da allora tre sconfitte e due pareggi.

Il Torino ha segnato cinque gol per tre volte in questo campionato: record condiviso con il Napoli.Solo la Juventus (10 reti) ha segnato più gol del Torino (nove) nei primi 15 minuti in questo campionato, mentre dall’altra parte la Roma ha il miglior attacco, alla pari dell’Inter, nel quarto d’ora finale (12 gol).



La Roma è la squadra che ha ricevuto a favore più rigori in questo campionato (11), il Torino dopo il Pescara quella che ne ha sbagliati di più (quattro). Edin Dzeko ha segnato 28 gol contando tutte le competizioni: in una singola stagione non fa meglio dal 2009/10, quando a fine stagione arrivò a 29. Andrea Belotti è a quota 17 gol in questo campionato - dal 1999/2000 ad oggi, in 11 stagioni di Serie A, solo due giocatori del Torino hanno fatto meglio: Marco Ferrante, 18 reti nel 1999/2000, e Ciro Immobile, 22 nel 2013/14.