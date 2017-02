La Stampa presenta Roma-Torino in chiave mercato. Szczesny e Hart sono in prestito da Arsenal e Manchester City: a fine stagione entrambi in portieri potrebbero tornare in Inghilterra. In tal caso la Roma richiamerebbe dall'Empoli il polacco Skorupski, a sua volta nel mirino del Toro come possibile sostituto di Hart. In alternativa i granata pensano a Viviano della Sampdoria.