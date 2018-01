Lucas Torreira è il nome che nella testa di Monchi dovrà sostituire il possibile partente Kevin Strootman. Il futuro dell’olandese sembra in bilico e l’uruguaiano della Samp è l’ideale per ricoprire il ruolo di regista nel 4-3-3 di Di Francesco. “Finora questa stagione è andata bene, ho segnato 3 gol tra cui uno decisivo alla Juventus. Forse il più bello è stata la punizione col Chievo – ha detto Torreira a inforio.com -. L’obiettivo è entrare in Europa League, perché ora siamo in corsa e la verità è che la squadra ha disputato una buona stagione. Futuro? Continuerò alla Sampdoria fino alla fine della stagione e poi si vedrà”. La sua clausola in estate sarà di 25 milioni, e i contatti tra Roma e Samp soprattutto dopo l'affare Schick sono sempre più frequenti.