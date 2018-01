“Il calcio unisce le persone. Questo è quello che amo di questo gioco”. Con queste parole Francesco Totti ha voluto esprimere il suo sostegno al giovane Abubacarr Konta, giovane immigrato che ha rischiato la sua vita per arrivare in Europa. Adesso il ragazzo si sta integrando in Italia, grazie soprattutto al calcio. Una storia in piena linea con la campagna Equal Game promossa dall’Uefa, e per la quale il dirigente romanista ha deciso di fare da promotore anche attraverso il suo profilo social.